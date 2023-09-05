Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'yi yayınladığı videoyla duyurdu.

İmza sonrası konuşan Fransız orta saha, "Bana göre Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü, bir çok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray'ın başarısı için savaşacağım. Bakambu ile arkadaşız. Kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri. Grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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