Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray bu sezon Avrupa ve ligde başarılı bir dönem geçirmek istiyor.
Galatasaray yıldız isimle sözleşme yeniliyor! Avrupa devlerinin radarındaydı
Transfer dönemi devam ederken Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İngiliz devi Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip rotasını iç transfere çevirdi. Cimbom yıldız ismiyle nikah tazeliyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Cimbom'un tek puan kaybı ilk hafta oynanan 0-0'lık Kayserispor maçı oldu.