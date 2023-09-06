Şampiyonlar Ligi'nde oranlar açıklandı! İşte Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu oranları açıklandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Devler Ligi'nde, kupayı kazanma ihtimali de belli oldu. İşte sarı kırmızılıların şampiyonluk oranı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 10:52