Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi saf dışı bırakarak Devler Ligi'nde boy gösterme hakkı elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde oranlar açıklandı! İşte Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu oranları açıklandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Devler Ligi'nde, kupayı kazanma ihtimali de belli oldu. İşte sarı kırmızılıların şampiyonluk oranı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar, avrupa kupalarında başarılı olmak istiyor.
Cimbom A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.