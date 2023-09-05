Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
TRANSFER HABERİ: Matias Vecino gerçeğini açıkladılar! İşte Galatasaray'a gelmeme sebebi
Galatasaray'ın, Tanguy Ndombele'den öncesi anlaşmaya vardığı ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Matias Vecino ile ilgili flaş bir haber geldi. 32 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara gelmeme sebebi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi listesinin bildirilmesine sayılı saatler kala transfer bombalarını patlattı.
Stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirmek isteyen yönetim, iki bölgeye de takviye gerçekleştirdi.