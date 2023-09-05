Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, defans bölgesine de bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Tottenham'dan Davinson Sanchez'i bonservisiyle transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'un ilk Kolombiyalı oyuncusu Faryd Mondragon, uzun seneler sarı-kırmızılıların kalesini korudu. Aslan'da son olarak da forvet oyuncusu Rademel Falcao takıma katılmıştı.
Galatasaray'da bugüne kadar oynayan Kolombiyalı futbolcular şu şekilde:
"Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao."
Davinson Sanchez Galatasaray tarihindeki 7. Kolombiyalı oldu!
Galatasaray'ın yeni yıldızı 27 yaşındaki futbolcu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2023- 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023- 11:17
Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, defans bölgesine de bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Tottenham'dan Davinson Sanchez'i bonservisiyle transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'un ilk Kolombiyalı oyuncusu Faryd Mondragon, uzun seneler sarı-kırmızılıların kalesini korudu. Aslan'da son olarak da forvet oyuncusu Rademel Falcao takıma katılmıştı.