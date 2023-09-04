Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Galatasaray Tanguy Ndombele ile anlaştı
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'nin transferi konusunda anlaşma sağladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Uzun zamandır orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım Tottenham'da bonservisi bulunan Tanguy Ndombele konusunda mutlu sona ulaştı.
Fransız yıldızın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.