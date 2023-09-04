TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Tottenham'da kariyerini sürdüren Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoper için ödeyeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023- 16:56