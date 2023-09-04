Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Tottenham'da kariyerini sürdüren Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoper için ödeyeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu listesinin bildiriminin son gününe girilirken transferde atağa kalktı.
Orta saha bölgesine öncelik veren Cimbom, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'nin transferinde mutlu sona ulaştı.