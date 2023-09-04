Transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, yıldız isimleri renklerine bağladı.
Flaş transfer iddiası! Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak Galatasaray'da, kadro listesini vermeye saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların milli oyuncu Okay Yokuşlu ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Birçok bölgesini güçlendiren Cimbom, buna karşın orta saha takviyesini hala gerçekleştiremedi.
Üstelik sarı-kırmızılılar bu bölgedeki Berkan Kutlu'yu da Genoa'ya kiralayarak alternatifini azalttı.