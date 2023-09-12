TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü onlarda! Dünya yıldızları bedavaya gelebilir

Bu sezon transferde yaptıkları hamlelerle adından söz ettiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Her iki kulüp de yaz transfer döneminde çok iddialı isimlerle sözleşme imzalamıştı. Ezeli rakipler eksiklerini büyük ölçüde tamamlasa da transferin son günlerinde dünya yıldızlarını bedavaya kadrolarına katabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 10:43