Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'ın Tanguy Ndombele ısrarı! Yeni teklif sunuldu
Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Molde'yi de eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-kırmızılı takım yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isterken, Tottenham'da bonservisi bulunan Tanguy Ndombele için ısrarını sürdürüyor. Fransız yıldız için İngiliz temsilcisine yeni teklif sunuldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, Norveç ekibi 2-1 ile saf dışı bırakarak adını Devler Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Angelino kaydetti.