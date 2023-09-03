Galatasaray, Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Vecino Falero ile anlaşma sağladı. Uruguaylı yıldızın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılıların, Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Vecino ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Uruguaylı yıldızın bugün İstanbul'da olması ve resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

MATIAS VECINO FALERO KİMDİR?



Matias Vecino Falero Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı milli futbolcudur.



32 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Espanol kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter kulüplerinde oynadı.



Inter, 2017 yılında Fiorentina'ya 24 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Matias Vecino'yu kadrosuna kattı. Matias Vecino, 2022 yılının Ağustos ayında bonservissiz Lazio'ya imza attı.