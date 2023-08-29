Galatasaray bu sezon iddialı bir kadro kurdu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu kuruyor! 2 yıldız birden geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Şampiyonlar Ligi için elemelerden mücadele eden Galatasaray, gruplara kalmak için son maçı kaldı. Devler Ligi'ne katılması muhtemel olan Cimbom, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katacağı 3 isim belli oluyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de büyük başarılar elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına devam ediyor.
Devler Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom, transfer çalışmalarını hızlandırdı.