TRANSFER HABERİ: Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu kuruyor! 2 yıldız birden geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Şampiyonlar Ligi için elemelerden mücadele eden Galatasaray, gruplara kalmak için son maçı kaldı. Devler Ligi'ne katılması muhtemel olan Cimbom, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katacağı 3 isim belli oluyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023- 10:31