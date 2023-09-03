Maç için fazla bir şey söylemeye gerek yok ama yine de Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, "Milli maç arası var." Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır.