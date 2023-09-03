Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep evinde Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleden sarı-kırmızılı ekip 3-0 galip ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın değeri Kerem Aktürkoğlu'na laf söyleyenler hatta ağır eleştiride bulunanlar utandı mı acaba? Çünkü o Kerem, Galatasaray'ın saha içindeki en çalışkanıydı, kazanma duygusunu bir saniye bile kaybetmeden kalbiyle mücadele etti ve ikisi sayılmayan 3 tane kaliteli gol attı, mükemmel anlaştığı Icardi'ye de gol attırdı.
Icardi'nin kazandığı ve attığı penaltının pozisyonunu yine Kerem rakipten çaldığı topla hazırladı. Galatasaray taraftarı, Kerem'e sahip çıkmalı, bir pas hatasında tepki koymamalı, aksine genç yıldıza destek vermeli. Antep'te skor olarak Galatasaray farklı kazandı ama oyun olarak 2-0'a gelinceye kadar çok iyi değildi.
Özellikle "Uçan kaçan" olarak alınan Tete'nin koşu kalitesine, hızına ve topla olan ilişkilerine baktığımızda henüz tam hazır olmadığını gördük. Tete hiç konuşmuyor. Okan Hoca'nın olaya el atıp Tete'nin "İçine kapanık" halini çözmesi gerekir.
Sacha Boey yine çok çalıştı, kritik pozisyonlarda kurtarıcılık yaptı. Angelino'nun kaliteli ayakları var. Ciddiyeti korumalı, şova kaçmamalı. Kerem Demirbay nihayet defansa yakın olmayıp kendi pozisyonunda oynadı, kilit paslar attı, ayağındaki topları basit oynamaya çalıştı.
Maç pratiği çoğaldıkça daha verimli olacaktır. Orta alandaki yük sadece Lucas'ın üzerine biniyor. Bu durum bazen Galatasaray'ın orta alandan pozisyon yemesine neden oluyor. Ali Şansalan, iyi bir maç yönetti. Ancak Djilobodji'nin Icardi'ye yaptığı faulde ayak bileği kırılabilirdi. VAR yine sahne almadı
ERMAN TOROĞLU – FUTBOL GÜZEL SAHADA OYNANIR
Galatasaray'ın ölüp ölüp dirildiği Avrupa maçından sonra Gaziantep gibi zayıf bir takımla oynaması kendisi için şanstı. Böyle olduğu halde bile Gaziantep, Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu. İki takım arasındaki tek fark Galatasaray'ın daha tecrübeli ve kaliteli futbolcuları olmasıydı.
Bunların ağırlığı ile karşılaşmayı zorlanmadan kazandılar ama yine de şöyle göze hoş gelen, zaman zaman pozisyonlar yaratacak güzel hareketleri yapamadılar. "Futbolumuz ileri gitmiyor" diyoruz. Oynanan sahalara bakın; çok güzel bakla, balkabağı ve patates yetişir.
Bilardo mermerde oynanmaz, çuhada oynanır. Futbol da güzel sahada oynanır. Şimdi böyle olursa yağmurlar başlayınca ne olacak merak ediyorum. Futbolculara tonla para veriyorsunuz ve bu sahalara mecbur bırakıyorsunuz.
Maç için fazla bir şey söylemeye gerek yok ama yine de Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, "Milli maç arası var." Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır.
İnsan güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az. Hakem Ali Şansalan bazı pozisyonları kendisi gördü veremedi, VAR çağırdı karar verdi. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynamasını bence görmesi gerekirdi.