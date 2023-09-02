Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Rakibimizin 3'lü savunmayla başlamasını beklemiyorduk. Oyuncularımızla iletişime geçerek nasıl karşılayacağımızı anlattık. Oyuna iyi başladık. İlk yarım saatte rakibimizi çok fazla kalemize de getirmedik."

"İkinci yarının başında hızla bir şekilde kaleye gidersek skor bulacağımızı söyledik ve öyle oldu. Performanslarımız yukarıya çıkıyor, özellikle Angelino en iyi maçını oynadı. Kerem de yükseliyor, Tete ise ikinci maçını oynuyor. Oyuncularımızın performansını yükseltiyoruz, gol yemedik. Ben oyuncularıma güveniyorum."

"İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz."

"Icardi ve Kerem arasında önemli bir his var. Kerem'in goldeki pası çok değerliydi. Icardi de bazen bunları yapıyor. Vurma şansı varken attırdığı gol, gol atmaktan daha değerli. Takım olmak çok önemli."

"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor."