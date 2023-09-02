Gaziantep FK Galatasaray maçı sonrası Kerem Demirbay: 2 golümüzü vermediler!

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazanırken, maçın ardından Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Deneyimli yıldız, "Ofsayttan 2 golümüzü vermediler. Deplasmanda 3 gol attık. Gaziantep'te çok iyi oynadık, çok mutluyum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 00:04