Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ | Sergio Ramos'ta son viraj! Erden Timur'dan bir teklif daha
Galatasaray'da Sergio Ramos operasyonu sürüyor. Dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, İspanyol yıldız için son viraja girdi. Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli isme bir teklif daha yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılıların son olarak ise dünyaca ünlü yıldız stoper Sergio Ramos ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Futbolcunun transfer durumunda ise taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.