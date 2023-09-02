Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

Galatasaray'ın kulüp televizyonu, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı.