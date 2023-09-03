Yeni sezon için çalışmalarında devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk operasyon! Son 2 gün...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonlar Ligi için hazırlığını sürdüren Galatasaray sürpriz hamleler yapmayı planlıyor. Devler Ligi'ne kadro bildirmek için son gün 4 eylül gecesi. Buna göre Cimbom, orta saha mevkisini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin 2 dev takımı olan Liverpool ve Manchester City'nin yıldızlarına göz dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Cimbom, bu sezon da aynı başarıyı göstermek istiyor.
Lig için hazırlığını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yüzünü Devler Ligi'ne çevirdi.