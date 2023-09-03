TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk operasyon! Son 2 gün...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonlar Ligi için hazırlığını sürdüren Galatasaray sürpriz hamleler yapmayı planlıyor. Devler Ligi'ne kadro bildirmek için son gün 4 eylül gecesi. Buna göre Cimbom, orta saha mevkisini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin 2 dev takımı olan Liverpool ve Manchester City'nin yıldızlarına göz dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023- 11:02