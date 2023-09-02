Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler Paul Pogba yerine 2 dünya yıldızına çevrildi
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, orta saha transferinde vites arttırdı. Sarı-kırmızılı ekip Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istemişti ama transfer olumsuz sonuçlanmıştı. Şimdi ise Cimbom, okunu 2 dünya yıldızına çevirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirdi.
Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.