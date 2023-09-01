Haberler Galatasaray Haberleri Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi Sergio Oliveira kadroya alınmadı!

Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi Sergio Oliveira kadroya alınmadı! Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi Sergio Oliveira kadroya alınmadı. Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 15:21 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 15:26









ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.



Sarı-kırmızılılarda, Molde maçında da süre almayan Sergio Oliveira, Gaziantep deplasmanında da kafilede yer almadı.



Portekizli oyuncunun kasığındaki ağrı nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.