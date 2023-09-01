Ses getiren transferler yapan Galatasaray'da gözler orta alana yapılacak takviyeye çevrildi.
Galatasaray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Avrupa listesini 4 Eylül'e kadar bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılarda öncelik belirlendi. Ayrıca listede 3 futbolcu da alternatif olarak hazırlandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran Cimbom'u çok kritik bir 48 saat bekliyor.
ÖNCELİKLİ İSİM NDOMBELE
Takvim'in haberine göre; Geniş bir transfer listesine sahip olan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen ve İtalyan kulüplerinin listesindeki Tanguy Ndombele'yi öncelikli tutuyor.