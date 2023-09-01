Galatasaray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Avrupa listesini 4 Eylül'e kadar bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılarda öncelik belirlendi. Ayrıca listede 3 futbolcu da alternatif olarak hazırlandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 06:40