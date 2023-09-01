Sergio Ramos Galatasaray kararını verdi! Transferde bomba gelişme

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapacak olan Cimbom, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a teklif yapmıştı. Sarı kırmızılılar uzun bir süredir İspanyol yıldızı ikna etmeye çalışıyordu. Kendisine gelen teklifleri dinleyen Sergio Ramos, transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)