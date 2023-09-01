Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak önemli bir başarı elde eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sergio Ramos Galatasaray kararını verdi! Transferde bomba gelişme
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapacak olan Cimbom, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a teklif yapmıştı. Sarı kırmızılılar uzun bir süredir İspanyol yıldızı ikna etmeye çalışıyordu. Kendisine gelen teklifleri dinleyen Sergio Ramos, transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar Devler Ligi grubunda önemli takımlarla eşleşti.
Yapılan kura çekiminin ardından Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı.