Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom bu haberlerle yıkıldı! 2 yıldız dünya devlerine gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda yönetimi şoke eden gelişmeler yaşandı. Şampiyonlar Ligi grupları için bazı isimleri bekleten Başkan Vekili Erden Timur, İngiliz basınında ortaya çıkan haberlerle büyük üzüntü yaşadı. Haberde, sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin dünya devlerine gitmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. GS SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ BASIN

Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 14:25 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 14:26