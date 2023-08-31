Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Molde'yi Rams Park Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı.
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom bu haberlerle yıkıldı! 2 yıldız dünya devlerine gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda yönetimi şoke eden gelişmeler yaşandı. Şampiyonlar Ligi grupları için bazı isimleri bekleten Başkan Vekili Erden Timur, İngiliz basınında ortaya çıkan haberlerle büyük üzüntü yaşadı. Haberde, sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin dünya devlerine gitmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. GS SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ BASIN
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Molde'yi Rams Park Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini ilk maçta da deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
Maçın ardından Galatasaray'da büyük bir mutluluk vardı.