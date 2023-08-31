Galatasaray'a 22 milyon Euro'luk yıldız! Transferde Icardi detayı

Galatasaray'da transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Birçok önemli futbolcuyla görüşme halinde olan Cimbom'un gündemine sürpriz bir yıldız geldi. İtalyan basını, sarı kırmızılıların o ismin peşinde olduğu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 15:18 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 15:21