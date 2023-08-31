Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Galatasaray'a 22 milyon Euro'luk yıldız! Transferde Icardi detayı
Galatasaray'da transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Birçok önemli futbolcuyla görüşme halinde olan Cimbom'un gündemine sürpriz bir yıldız geldi. İtalyan basını, sarı kırmızılıların o ismin peşinde olduğu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Yönetim vedalaşılacak isimlerin ardından transferde daha somut adım atacak.