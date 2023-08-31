Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a o yıldızdan kötü haber! Planlar alt üst oldu
Molde'yi geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, listesindeki yıldızlarla görüşmelerine devam ediyordu. Ancak Cimbom'a transferde tüm planları alt üst edecek kötü bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan sarı kırmızılılar, transfer stratejisinde değişikliğe gitmişti.
Yönetim, Devler Ligi'nden gelecek olan bütçeyle birlikte marka futbolculara yönelme kararı almıştı.