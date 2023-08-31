Geçen yılın şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde birbirinden önemli takviyelerle eksik bölgelerini güçlendirdi.
Gece 2'de transfer toplantısı! Galatasaray'dan 4 Eylül planı
Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanan Galatasaray, transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımda şu anda tek gündem ise orta saha transferi... Cimbom'da maçın ardından transfer toplantısı gerçekleşirken, gündemdeki 3 yıldız ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Devler Ligi klasında yıldız bir orta saha takviyesi için çalışmalarını sıklaştıran Aslan, titiz bir transfer politikası izliyor.