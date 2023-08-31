Galatasaray'da sürpriz transfer iddiası! Menajeriyle özel görüşme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren ve dev bir geliri kasasına koyan Galatasaray, orta saha transferi için mekik dokuyor. Sarı-kırmızılıların Molde maçı sonrası sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 06:40