Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi 2-1 mağlup ederek adını Devler Ligi'nde gruplar yazdırdı.
Galatasaray'da sürpriz transfer iddiası! Menajeriyle özel görüşme
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren ve dev bir geliri kasasına koyan Galatasaray, orta saha transferi için mekik dokuyor. Sarı-kırmızılıların Molde maçı sonrası sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi vizesi alan Cimbom rotasını transfere çevirdi.
8 numara pozisyonu için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'ın kurmayları Molde ile oynanan maçtan sonra bir araya geldi.