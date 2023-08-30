Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor.
Son dakika transfer: Galatasaray'dan flaş hamle! Orta sahaya sürpriz isim...
Son dakika transfer: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan 6-8 numara oynayabilen oyuncu konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan oyuncunun menajeri de görüşmeyi doğruladı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor.
Kadrosuna mutlaka bir orta saha katmak isteyen sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Sarı-kırmıızlıların 8 numara arayışı sürerken gündeme o isim geldi.