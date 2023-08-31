GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey için çılgın teklif! Yönetim kararını verdi

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Sacha Boey için çılgın bir teklif geldi. Adı bir süredir Arsenal, Liverpool, Real Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan yıldız futbolcu için gelen teklif karşısında yönetim kararını verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 15:38