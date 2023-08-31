Galatasaray, Manisa FK U17 takımı forması giyen Efe Eriş'i kadrosuna kattı. Ege kulübü de transferi resmen duyurdu.
Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle:
Manisa Futbol Kulübümüz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Bilgilendirme— Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) August 31, 2023
Manisa Futbol Kulübümüz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.
Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/iLPauU3dQZ