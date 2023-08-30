Fenerbahçe ve Galatasaray şokta! O takımdan transfer çalımı...

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer dönemini çok iyi geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için iddialı kadro kurdu. İki dev takım bu sezon birçok oyuncu için transfer yarışına girdi. Tete, Fred, Zaha derken bir başka yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelmişti. O oyuncu için kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 15:49