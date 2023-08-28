Galatasaray'ın Molde ile oynadığı ilk maçta mücadelenin kahramanı olan Yunus Akgün, takımdan ayrıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 yendiği Molde'yi evinde ağırlayacak. Deplasmandan avantajlı skorla dönen Cimbom, Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un maçtaki tercihleri merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.08.2023- 09:32
Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk, Yunus'un yerine forma vereceği ismi ise henüz belirlemedi.
Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında idmanlarda forma rekabeti yaşanıyor.