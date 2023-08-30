Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Molde'yi play-off'ta eledi.
TRANSFER HABERİ - Kritik 48 saat! Galatasaray teklifi 2 milyon artıracak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde engelini aşan Galatasaray adını grup aşamasına yazdırdı. Devler Ligi'nde önemli başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılı ekip transferde hız kazandı. Kurmaylar listedeki yıldız isim için teklifi 2 milyon euro artıracak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla adını grup aşamasına yazdırdı.
Cimbom, transferin kalan zamanında Devler Ligi'ni düşünerek hareket edecek.