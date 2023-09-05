Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Anlaşma tamam

Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Galatasaray transfer harekatını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip orta sahaya takviye yapacak. Cimbom, Borussia Dortmund forması giyen genç oyuncu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 13:44