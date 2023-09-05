Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin oyuncu listesini vermesine saatler kala 2 yıldızı birden açıkladı.
Galatasaray'dan orta sahaya bir takviye daha! Anlaşma tamam
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Galatasaray transfer harekatını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip orta sahaya takviye yapacak. Cimbom, Borussia Dortmund forması giyen genç oyuncu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
İngiltere'ye çıkarma yapan sarı kırmızılı yöneticiler, Ndombele ve Sanchez'i kadrosuna kattı.
Orta saha hattında oluşan boşluğu Ndombele ile kapatan Aslan, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.