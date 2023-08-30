Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşüne devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Nicolo Zaniolo sonrası bir Roma'lı yıldız daha!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldıktan sonra kollarını sıvadı. Devler Ligi'nden dev gelir elde eden sarı-kırmızılıların hedefinde Roma'nın yıldızı var. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Bu turda ise Olimpija Ljubljana ile eşleşen sarı-kırmızılılar rahat bir şekilde play-off'lara yükseldi.