Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Molde'yi Rams Park Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı.
Galatasaray haberleri: Okan Buruk sinyali verdi! 3 isimle ayrılık yakın
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Maçın ardından ise Okan Buruk'tan takımdan ayrılacak isimlere yönelik dikkat çeken sözler geldi. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler sonrası 3 isimle yolların ayırlması gündeme geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Molde'yi Rams Park Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini ilk maçta da deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
Maçın ardından Galatasaray'da büyük bir mutluluk vardı.