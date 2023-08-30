Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! İtalyanlar duyurdu
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Adı her fırsatta Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan 27 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia geldi. İşte İtalyan basınının Torreira hakkında duyurduğu o haber... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda takıma dahil olacak oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu.
Teknik Direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.