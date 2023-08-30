1 Temmuz 2023 itibarıyla Paris Saint Germain'den ayrılan Sergio Ramos, bir anda transferin gözdesi olmuştu...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'ta sıcak gelişme! İstanbul'a mı uçuyor?
Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un transferine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın resmen talip olduğu İspanyol stoper hakkında flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa devlerinin yanı sıra Arabistan takımlarının da transfere ayrıdığı astronomik bütçeler oyuncunun seçeneklerini arttırdı. Ancak...
İspanyol yıldızın Arabistan kulüplerine gitmek istemediği kaydedilirken Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray da bu yarışa dahil oldu.