Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, 23 yaşındaki futbolcunun Leicester City ile yaptığı anlaşmanın satın alma opsiyonlu olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ergeçen, "Leicester City'nin Premier Lig'e yükselmesi ve Akgün'ün de 25 maçta forma giymesi halinde satın alma opsiyonu zorunluluğa dönüşecek. Eğer İngiliz ekip lig atlayamaz ise Akgün'ün forma giydiği maç sayısı önemli olmayacak ve ekip yine de genç forvet ile yola devam etmek isterse satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Leicester City'nin Yunus Akgün'ü satın alması durumunda Galatasaray 9 milyon Euro gelir elde edecek" dedi.

ÇOK SICAK KARŞILADILAR

Yunus'un İngiltere'de coşkulu bir şekilde karşılandığını belirten menajer Necdet Ergezen, "Çok sıcak bir karşılama yaşadık ve bu durum hâlâ da devam ediyor. Hem teknik ekip hem de oyuncuların yerleşmesi ya da aileleri ile alakalı konularla ilgilenen Leicester ekibi çok sıcak davrandı. Bize, özellikle de Yunus'a inanılmaz destek oluyorlar. Şu ana kadar her şey pozitif'' diye konuştu.

TERCİHİ İNGİLTERE

G.Saray'da forma giydiği dönemde Yunus Akgün'e birçok teklif geldiğini de aktaran Ergezen gelen teklifler hakkında şunları söyledi: Fransa Ligue 1'den iki teklif aldık. İtalya Serie A'dan ve Belçika'dan da aynı şekilde teklifler vardı. Süper Lig'den de teklif vardı ama Yunus konu Leicester City olunca lig farkını gözetmeden bir karar verdi. Bu kararından da çok memnun...