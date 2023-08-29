Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2, rövanşta da Rams Stadyumu'nda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam
GALATASARAY HABERLERİ.. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi sahasında ağırladı. Deplasmanda 3-2 yendiği Molde'yi Rams Stadyumu'ndaki mücadelede 2-1 devirmeyi başaran ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Cimbom kasasına dev bir gelirin de girmesini sağladı. İşte o rakam...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son 2019-20 sezonunda mücadele eden Galatasaray, 2021-22 sezonunda ise elemeleri geçememişti.
Sarı kırmızılı ekip 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.