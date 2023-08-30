Şu an itibarıyla Icardi ve Muslera'nın olduğu bir Molde, ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de bu Galatasaray'dan daha iyi iş yapar. E o zaman "bu kadar parayla bunca transfer neden yapıldı" diye sormazlar mı? Zaman hızla ilerliyor. Okan Buruk acilen kafasını ve takımını toparlamalı. Toparlayacaktır da... Ben kendisine inanıyorum. Umarım o da inanıyordur.