Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk etti.
Transferde son dakika! Galatasaray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak büyük bir kazanç elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Devler Ligi'nden gelecek olan parayla birlikte rahat bir nefes aldı. Transferde eli rahatlayan Cimbom, uzun süredir orta saha arayışındaydı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen o yıldızın transferinde ciddi aşama kaydetti. Aslan transferi belirlediği 2 formülle bitirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta oynanan mücadele Aslan'ın 2-1 Aslan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Böylelikle Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarına iki maçta da galip gelerek adını yazdırdı.