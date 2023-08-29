Temsilcimiz Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Cimbom, tur atlaması halinde dev gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekibin gruplara kalması durumunda, hangi tobadan ve hangi ihtimallerle nerede yer alacağına dair tüm detaylar haberimizde... (GS spor haberi)
Gruplara kalmak için son düzlüğe gelen Cimbom, Molde ile karşılaşıyor.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur atlamak istiyor.