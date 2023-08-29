İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Cimbom, tur atlaması halinde dev gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekibin gruplara kalması durumunda, hangi tobadan ve hangi ihtimallerle nerede yer alacağına dair tüm detaylar haberimizde... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 16:19