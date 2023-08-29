UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekip rövanş karşılaşmasında ise rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom, Devler Ligi'nde grup aşamasına kaldı. İşte zorlu mücadele sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki sıralama...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 00:08 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023- 00:26