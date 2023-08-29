Galatasaray - Molde maçında ilginç an! Breivik sahada istifra etti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Mücadelede, ilk yarının uzatma anlarında ilginç bir olay yaşandı. Molde'li futbolcu Emil Breivik sahada istifra etti. Oyuncuya ilk müdahaleyi, Molde'nin sağlık ekibi yaptı. | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 22:55
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Mücadelede, ilk yarının uzatma anlarında ilginç bir olay yaşandı. Molde'li futbolcu Emil Breivik sahada istifra etti. Oyuncuya ilk müdahaleyi, Molde'nin sağlık ekibi yaptı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER: