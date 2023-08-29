Galatasaray - Molde maçında ilginç an! Breivik sahada istifra etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Mücadelede, ilk yarının uzatma anlarında ilginç bir olay yaşandı. Molde'li futbolcu Emil Breivik sahada istifra etti. Oyuncuya ilk müdahaleyi, Molde'nin sağlık ekibi yaptı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 22:55