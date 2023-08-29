UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırladı ve 5-3'lük toplam skorla Devler Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Temmuzdan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-3'lük toplam skorla Devler Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da, kaptan Fernando Muslera mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli file bekçisinin açıklamalarından satır başları:

İki tane zor maç oynadık. Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. İki maçta da zor anlar yaşadık ama iki maçı da kazanarak gruplara gidiyoruz. Temmuz'dan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız.