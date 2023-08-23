TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak hamle geliyor. Sarı-kırmızılılar, yerli havuzunu da genişletmek için listesine sürpriz bir ismi aldı. İşte Galatasaray'ın listesindeki o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 12:14