Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak hamle geliyor. Sarı-kırmızılılar, yerli havuzunu da genişletmek için listesine sürpriz bir ismi aldı. İşte Galatasaray'ın listesindeki o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
Ziyech hamlesinin ardından gözler orta saha transferine çevrildi.