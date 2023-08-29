GALATASARAY HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz transfer! Ziyech'in kankası geliyor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da tek gündem orta saha transferi... Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok isim bulunurken, menajerler tarafından yönetime flaş bir öneri geldi. Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda yıldızlaşan ve Hakim Ziyech'in kankası olan o isim, Cimbom'a önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 06:40