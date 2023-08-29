Avrupa'da gruplar için kadroların verileceği son gün olan 4 Eylül'e kadar orta alan transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz transfer! Ziyech'in kankası geliyor
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da tek gündem orta saha transferi... Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok isim bulunurken, menajerler tarafından yönetime flaş bir öneri geldi. Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda yıldızlaşan ve Hakim Ziyech'in kankası olan o isim, Cimbom'a önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Listesindeki isimlerle görüşmelerin sürdüren Sarı-kırmızılılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Marsilya formasını giyen Azzedine Ounahi'nin menajerler aracılığıyla yönetime önerildiği ortaya çıktı.