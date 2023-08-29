UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, bu maçı da 2-1 kazandı ve 5-3'lük toplam skorla adını Devler Ligi gruplarına yazdırdı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray sahasında Molde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cimbom 2-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi (p) ve 90+3'te Angelino kaydetti. Norveç ekibinin tek golü ise 66'da Eirik Hestad'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Cimbom, toplam 5-3'lük skorla rakibini turnuvada saf dışı bıraktı ve Devler Ligi'nde gruplara kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da yapılacak.

TETE VE KEREM DEMİRBAY İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.

Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

MIDTSJÖ KADRODA YOK

Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın dün düzenlenen basın toplantısına katılan Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.

Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada ceza sahası yayının sağında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla yandan auta gitti.

GOL! 66. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay'ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey'dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada derinlemesine atılan pasta savunma arkasına sarkan Berisha, sol çaprazdan karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci Muslera, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada Molde'nin golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Eriksen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Berisha, kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelesi sonrasında Berisha'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

GOL! 90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen'e çarparak ağlara gitti: 2-1.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.