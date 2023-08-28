Galatasaray geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başarırken yeni sezona da iddialı bir giriş yaptı.
TRANSFER HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Genç yıldız G.Saray'a...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transfer dönemini hızlı geçiriyor. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech'i transfer eden sarı-kırmızılılar bir genç yıldızı daha kadrosuna katmak istiyordu. Belçika basını o gerçeği ortaya döktü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar yeni sezonda her kulvarda başarılı bir kadro kurmak isterken bu anlamda flaş isimleri kadrosuna katmayı başardı.
Cimbom'da bu anlamda yapılan transferler büyük ses getirdi.