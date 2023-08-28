TRANSFER HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Genç yıldız G.Saray'a...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transfer dönemini hızlı geçiriyor. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech'i transfer eden sarı-kırmızılılar bir genç yıldızı daha kadrosuna katmak istiyordu. Belçika basını o gerçeği ortaya döktü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2023- 12:51